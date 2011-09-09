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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 15:14 BJT

〔中国汽车〕8月乘用车销量同比增幅升高至7.3%,至109.52万辆--中汽协

路透北京9月9日电---中国汽车工业协会周五公布数据称,中国8月共销售乘用车109.52万辆,

同比增长7.30%.

该协会新闻稿并称,8月乘用车销量环比增长8.24%.

中国2011年1-8月乘用车销售921.83万辆,同比增长6.05%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3% 18.7% (完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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