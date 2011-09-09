〔中国汽车〕8月乘用车销量同比增幅升高至7.3%,至109.52万辆--中汽协

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月9日电---中国汽车工业协会周五公布数据称,中国8月共销售乘用车109.52万辆,
同比增长7.30%.
该协会新闻稿并称,8月乘用车销量环比增长8.24%.
中国2011年1-8月乘用车销售921.83万辆,同比增长6.05%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月
7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3% 18.7% (完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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