〔离岸人民币〕央行官员称RQFII有望近期推出,八成额度投资债市--报载

路透上海9月9日电---在业内翘首企盼中,RQFII(境外合资格机构以人民币投资内地证券市场)终将成行.上海证券报周五援引中国人民银行有关负责人表示,RQFII试点工作有望于近期推出.

该负责人称,试点初期,总额度为200亿元人民币,其中80%投资内地债券市场,并将从对境内市场较为熟悉的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司做起.

国务院副总理李克强上月在香港宣布,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元.

"人民币QFII试点有助于拓宽香港人民币投资内地资本市场的渠道,优化人民币回流机制,丰富境外人民币投资产品,推动人民币在境外的使用,"上述负责人指出.

但报导同时指出,200亿元的试点额度,业内反映"有点少",且八成均用于债市,因此对于A股的整体提振作用有限.且目前香港约有5,500亿元的人民币存款.

此外,该央行负责人介绍,目前内地推出港股组合ETF(交易所交易基金)的实施方案已经完成,工作试点可望近期推出.

据媒体此前报导,沪深交易所拟推出的港股ETF基本确定,方案已上报中国证监会;上海交易所将推出的ETF产品以恒生国企指数.HSCE为追踪目标,深圳交易所则以恒生指数.HSI为追踪对象.而另一回流机制人民币FDI(外商直接投资)的管理办法最快可在10月底出台.(完)