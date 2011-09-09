〔韩国股市〕开低,假期来临前交投谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月9日电---韩国股市周五开盘下滑,在公共假期即将到来前交投谨慎且昨日美股亦大跌.
三星电子(005930.KS)和浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)领跌,二者分别跌1.5%和2%.
0006GMT,综合股价指数.K11跌0.73%,报1,833.21点.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。