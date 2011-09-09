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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:18 BJT

〔韩国股市〕开低,假期来临前交投谨慎

路透首尔9月9日电---韩国股市周五开盘下滑,在公共假期即将到来前交投谨慎且昨日美股亦大跌.

三星电子(005930.KS)和浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)领跌,二者分别跌1.5%和2%.

0006GMT,综合股价指数.K11跌0.73%,报1,833.21点.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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