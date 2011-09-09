《中国重要政经日程》--2011年9月9日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

9/9(五)

*--中国国家统计局公布月度宏观数据

*--第十五届中国国际投资贸易洽谈会在厦门举行

=============================近日重要政经日程==========================

9/13(二)

--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.

9/14(三)

--世界经济论坛2011年新领军者年会(亚洲"夏季达沃斯")在大连举行,至16日.

--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.

9/15(四)

--首届中国天津国际直升机博览会在天津举行,至18日.

--2011博鳌青年论坛(香港)召开.

--易贸主办2011中国钢材国际贸易洽谈峰会(第九届)在北京举行,至16日.

9/16(五)

--国际财联第41届世界大会于9月在北京召开,至18日.

--第三届中国中小企业融资论坛在杭州举行.

--2011中国企业家论坛夏季高峰会在廊坊召开,至18日.

9/20(二)

--由德意志交易所和其上市合作夥伴共同举办的第四届中欧资本论坛在上海举行.

--2011中国券商金方向奖评选活动在上海进行.

9/21(三)

--上海决策者主办的第二届中国国际绿色电动汽车可持续发展峰会召开,至23日.

9/23(五)

--2011中国管理模式杰出奖在北京举行.

--中国县级城市投资与发展论坛2011在江苏昆山举行.

9/24(六)

--国家科技部和上海市政府主办的浦江创新论坛在上海举行,至25日.

--2011中国宏观经济预测秋季论坛在北京举行.

*--2011年(第五届)中国CEO年会在京举行.

9/25(日)

--第八届中国国际金融论坛在上海举行,至26日。

9/26(一)

--"我的钢铁网"等举办的2011亚洲钢铁论坛(Asia Steel Forum)在上海举行,至28日.

--第六届中国中部投资贸易博览会-中部发展金融论坛在山西太原举办,至27日.

9/27(二)

--中国钢铁工业协会主办的第十一届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开,至29日.

10/13(四)

*--中国房地产业协会和全国工商联房地产商会联合主办的第二届中国上海地博会在沪举行,至15日.

10/19(三)

--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.

10/20(四)

--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.

--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.

--2011(第二届)中国国际物联网大会在无锡召开,至21日

10/21(五)

--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.

10/29(六)

--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.

--2011中国快公司TOP10评选在北京举行,至30日.

11/2(三)

--中国城市基础设施投融资年会在北京举行,至3日.

11/3(四)

--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.

11/12(六)

*--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)