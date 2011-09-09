〔东京汇市〕欧元走势挣扎,奥巴马就业计划未能提振美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元料跌向7月低点
* 关注中国经济数据,将在0130GMT左右公布居民消费价格指数(CPI)
* 奥巴马讲话未令美元多头振奋
路透悉尼9月9日电---美元周五在亚洲早盘对奥巴马的就业促进计划几无反应,欧元则走势挣扎,因此前欧洲央行似乎不急于收紧政策.
美元指数.DXY几乎持平,报76.178,周四一度飙升至两个月高位76.319.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。