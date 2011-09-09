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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:25 BJT

〔东京汇市〕欧元走势挣扎,奥巴马就业计划未能提振美元

* 欧元料跌向7月低点

* 关注中国经济数据,将在0130GMT左右公布居民消费价格指数(CPI)

* 奥巴马讲话未令美元多头振奋

路透悉尼9月9日电---美元周五在亚洲早盘对奥巴马的就业促进计划几无反应,欧元则走势挣扎,因此前欧洲央行似乎不急于收紧政策.

美元指数.DXY几乎持平,报76.178,周四一度飙升至两个月高位76.319.

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