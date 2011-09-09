《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日(I)

**上海证券报**

--商务部发布公告,对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不 钢无缝钢管产品进行反倾销立案调查.

--康得新(002450.SZ)定向增发方案今日出炉,公司拟募资20亿元人民币,用于打造光学膜产业集群,增发价不低于25.39元/股.

**人民日报**

--中国商务部部长陈德铭表示,中国将鼓励外商通过兼并、购买等方式参与国有企业的重组改造,引导符合条件的外商投资企业境内上市,引导创业投资、私募股权投资在促进企业升级、完成企业融资方面发挥积极作用.

--中储棉总公司周五启动棉花临时收储.2011年度棉花临时收储价为:标准级皮棉到库价格每吨1.98万元人民币.如按籽棉衣分38%、棉籽价格1-1.2元/斤以及合理的收购加工费测算,对应的籽棉收购参考价约为4.2-4.3元/斤.

--从国家能源局获悉,中哈天然气管道南线项目(别伊涅乌-奇姆肯特段)在哈萨克斯坦共和国正式开焊,这标志着该工程全面进入现场建设阶段.该项目全长1,475公里,设计年输气能力为100亿立方米,可扩至150亿立方米.

**第一财经日报**

--记者获悉,中国证监会已经批准三家国内期货公司参与境外期货经纪业务试点筹备工作,分别是中国中期(000996.SZ)所属的中国国际期货,以及中粮期货和永安期货.而证监会目前正在起草《期货公司境外期货经纪业务试点管理办法》.

--IT分析机构易观国际发布报告称,上半年中国网上零售交易额累计达3,707亿元,同比增长74%,但环比去年下半年的整体增长率下滑至20.7%,这预示着中国高速增长的网上零售市场将出现刹车,尤其是C2C市场交易规模的增长速度将持续稳定,未来整体市场的增长将取决于B2C市场的增量.

--长安福特马自达总裁马瑞麟接透露,长安福特马自达重组方案原则上已经获得政府同意,两家公司拆分最快将在今年年底完成,长安福特和长安马自达分别成立两家公司.

**21世纪经济报 道**

--珠海港(000507.SZ)公告称,全资子公司珠海港电力能源有限公司拟与中海石油气电集团有限责任公司设立合资公司,共同投资建设、运营珠海高栏港热电联产项目,预计投资31亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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