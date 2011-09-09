〔中国个股〕TCL集团前8月LCD电视销售584.17万台,同比增长38.91%

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透上海9月9日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周五公布,1-8月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为584.17万台,同比上涨38.91%.其中8月份销售984,019台,同比升88.61%.
公告并称,在前8月的多媒体电子销售中,CRT(阴极射线管)电视销售额为295.43万台,同比下降21.43%;AV产品销售1,306.50万台,同比上涨26.09%.
此外,前8个月,该公司移动电话总销量为2,666.83万部,同比增长32.39%;家电类产品中,空调、冰箱、洗衣机销量则分别增长71.12%、12.84%和44.72%.
该公司还指出,去年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95%.
TCL集团周四收报2.26元,过去一个月累计下跌4.6%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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