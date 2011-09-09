〔表格〕日本第二季实质GDP下修为较前季下滑0.5%,资本支出逊于初值

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月9日电---日本内阁府周五公布的修正数据显示,4-6月国内生产总值(GDP)较前季下滑0.5%,降幅超过初估值,因资本支出逊于初值.
分析师对GDP修正值的预估中值亦为下滑0.5%.4-6月GDP初值为较前季下滑0.3%.
第二季实质GDP环比年率修正为萎缩2.1%,初值为萎缩1.3%,分析师预估为下降2.2%.
资本支出由初值的增加0.2%修正为下降0.9%,分析师预估为下降1.9%.
下表为4-6月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:
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4-6月 4-6月 1-3月
修正值 初值 修正值
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实质GDP(较上季) -0.5 (-0.5) -0.3 -0.9
实质GDP环比年率 -2.1 (-2.2) -1.3 -3.7
名目GDP(较上季) -1.5 -1.4 -1.5
名目GDP环比年率 -6.0 -5.7 -5.8
国内收入总值 -1.1 -0.8 -1.7
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(实质)
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民间部门需求 -0.1 +0.3 -1.2
民间消费 -0.0 -0.1 -0.6
家庭支出 -0.0 -0.1 -0.6
住房支出 -1.8 -1.9 +0.2
资本支出 -0.9 (-1.9) +0.2 -1.4
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公共部门需求 +1.2 +0.9 +0.6
政府支出 +0.6 +0.5 +0.8
资本投资 +4.3 +3.0 -0.7
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外部
出口 -4.9 -4.9 0.0
进口 -0.0 +0.1 +1.4
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对GDP的贡献
外部需求(百分点) -0.8 -0.8 -0.2
国内需求(百分点) +0.2 +0.4 -0.7
民间存货(百分点) +0.1 +0.3 -0.3
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GDP平减指数(较上年) -2.2 -2.2 -1.9
内需平减指数(较上年) -0.9 -0.9 -0.9
参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here)(完)
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--编译 郑茵;审校 徐文焰
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