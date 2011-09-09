《全球主要国家债券发行预告》--9月9日-9月16日

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.包括票息为4.75%、2016年9月15日到期的五年期BTP;票息为4.5%、2018年8月1日到期的第13批BTP;票息为4.5%、2020年2月1日到期的第14批BTP;票息为4.0%、2020年9月1日到期的第11批BTP.认购于0900结束.