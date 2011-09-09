《中国股市盘前看点》--9月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国8月CPI等宏观经济数据、8月汽车销售数据.

--美国总统奥巴马在国会讲话中公布新就业计划

--七国集团(G7)部长在法国马赛举行(至9月10日).各国财长及央行总裁将会面

**宏观经济及政策面**

--中国人民银行有关负责人表示,港股组合ETF(交易所交易基金)和人民币QFII(合格境外机构投资者)试点工作有望近期推出.[nCN1955217]

--商务部部长陈德铭表示,在保持出口稳定的同时更注重进口.将引导符合条件的外商投资企业在境内上市.中国正在抓紧修订完善外商投资产业指导目录,拓宽吸收外资领域.

**重点行业和公司**

--步入"金九银十",北京部分楼盘的降价势头越发明显.与去年"国十条"出台前的房价高峰时相比,降价幅度超过30%的楼盘已不罕见.其中,通州、房山以及大兴等北京外围城区成为降价"急先锋".

--中国商业银行信贷额度愈发紧张,房贷申请难度加大,上海部分中小银行和城商行甚至停止房贷业务.即使仍开展房贷业务的大型银行,房贷利率也在继续上行,放款期限继续拉长,申请条件有所提高.

--TCL集团(000100.SZ)称,1-8月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为584.17万台,同比上涨38.91%.其中8月份销售984,019台,同比升88.61%.[nCN1955279]

--康得新(002450.SZ)定向增发方案今日出炉,公司拟募资20亿元人民币,用于打造光学膜产业集群,增发价不低于25.39元/股.

**海外动向**

--美国股市道指和标普500指数周四收跌逾1%,因美联储主席贝南克未暗示将采取新刺激举措提振疲弱的经济.今日稍早公布的初请失业金人口增加,凸现经济疲弱.道琼工业指数收跌119.05点,或1.04%,报11,295.81.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线预计在2,500点附近波动.(完)