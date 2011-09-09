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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:41 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国重庆水务资产经营公司8亿元人民币五年期中票簿记建档(主体评级AA+),主承销商农业银行

河南投资集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),主承销商中信银行和浦发银行

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二、新债上市:

中国人民银行40亿元三个月期央票1101069,参考收益率3.1618%

广东核电集团25亿元五年期中期票据1182242,票面利率5.93%

京能国际20亿元三年期中期票据1182243,票面利率5.86%

中煤集团金海洋公司9亿元五年期中期票据1182244,票面利率6.56%

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三、缴款:

央行40亿元三个月期央票1101069,发行价格99.22元

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四、还本付息:

财政部205.40亿元一年期固息国债100030到期兑付,票面利率1.87%

吉林森工(600189.SS)5亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081294到期兑付,基本利差1.62%

上海同盛投资集团22亿元一年期短融1081295到期兑付,票面利率2.87%

二滩水电开发公司10亿元一年期短融1081296到期兑付,票面利率3.28%

郑州宇通集团6亿元一年期短融1081297到期兑付,票面利率3.28%

晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)18亿元一年期短融1081298到期兑付,票面利率3.10%

新疆艾比湖农工商公司4亿元一年期短融1081299到期兑付,票面利率3.28%

阳泉煤业集团10亿元一年期短融1081300到期兑付,票面利率3.10%

中国人民银行270亿元91天期央行票据1101041到期兑付,参考收益率2.9168%

农发行100亿元七年期投资人选择权(4+3)固息金融债050411付息,票面利率2.60%

国家电网150亿元七年期固息债0980132付息,票面利率4.80%

国家电网50亿元10年期固息债0980133付息,票面利率5.02%

国开行150亿元七年期浮息金融债(三个月Shibor基准)110236付息,基本利差-0.20%

国开行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110237付息,基本利差0.80%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行行长周小川表示,伦敦发展人民币离岸市场不会对香港产生影响,将人民币

纳入国际货币基金组织特别提款权方面,中方对这一进程并不着急.

--上海证券报援引中国人民银行有关负责人日前表示,港股组合ETF(交易所交易基金)和人

民币QFII(合格境外机构投资者)的试点工作有望近期推出.

--商务部部长陈德铭表示,在保持出口稳定的同时更注重进口.将引导符合条件的外商投资

企业在境内上市.中国正在抓紧修订完善外商投资产业指导目录,拓宽吸收外资领域.

国家统计局今日公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)

8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)

1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)

8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)

8月工业增加值 (2011年7月14.0%)

中国海关9/10公布8月进出口贸易数据

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 曲伟治; 审校 冉莹/周晓峰

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