〔全球金市〕现货金微跌,此前奥巴马提出4,470亿美元就业计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月9日电---金价周五微跌,投资者在消化美国总统奥巴马4,470亿美元刺激经济成长和雇佣的就业计划.上日金价涨3%.
0013GMT,现货金XAU=跌0.36%至每盎司1,861.46美元,远低于本周所及1,920美元附近的历史高位.欧洲债务危机挥之不去,加上汇率震荡,令金价今年屡创新高.
美国期金GCcv1升5.2美元至每盎司1,862.7美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。