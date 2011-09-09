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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:51 BJT

〔全球金市〕现货金微跌,此前奥巴马提出4,470亿美元就业计划

路透新加坡9月9日电---金价周五微跌,投资者在消化美国总统奥巴马4,470亿美元刺激经济成长和雇佣的就业计划.上日金价涨3%.

0013GMT,现货金XAU=跌0.36%至每盎司1,861.46美元,远低于本周所及1,920美元附近的历史高位.欧洲债务危机挥之不去,加上汇率震荡,令金价今年屡创新高.

美国期金GCcv1升5.2美元至每盎司1,862.7美元.

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