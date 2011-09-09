〔全球经济〕法国财长巴胡安称G7会议将会商讨经济成长放缓问题

路透巴黎9月8日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在周四刊登的一篇评论中称,周五举行的七国集团(G7)财长会议将重点商讨,如何在全球经济复苏乏力之际刺激经济成长.

巴胡安在接受法国费加罗报专访时指出,七国集团应采取适合本国国情的经济措施,刺激举措或是预算整固,尽管一些人希望获得坚定的回复.

"我们在经济形势有共同的判断,"他在G7会议前夕表示."首当其冲的是各方明确,主权债务危机正对各国的选择构成沉重压力,债务问题成为投资者关注重点,也引发最肆无忌惮的谣言."

"我们的一个主要担忧是经济成长,"巴胡安并称."我们将仔细商讨今年夏季的经济放缓,由于不发表最终公报,辩论会更加自由."

他还敦促欧元区成员国加快接受欧洲金融稳定机构(EFSF)的进程,并警告,如果希腊期望继续获得欧洲支援,该国需严格履行已商定的援助方案.(完)