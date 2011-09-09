《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日(II)

**经济参考报**

--知情人士透露,筹划中的中国国家有线网络公司组建工作进度缓慢,估计年内无法展开实质性运作.目前公司结构、人事、资金来源等关键整合方案还未最终确定,相关网络前期建设和业务筹备进展亦十分缓慢,"年内应该无法正式开播".

--北京土地储备中心数据显示,截至9月8日,北京年内供应住宅地块合计35块,总建筑面积475.5万平方米.业内人士指出,要完成年度供地任务,北京需要在接下来几个月内加速推地动作.

**证券时报**

--据不完全统计,中国已有各类投资基金近7,000家,天津最多,有1,700余家.其中,私募股权投资基金(PE)(包括创业投资、风险投资等各类投资基金)历史不长,但发展迅猛,平均以每月100家的速度增加.

--据悉,截至7月底,在香港上市企业超过1,460家,其中616家为内地企业,占上市公司总市值的56%.

--广发证券(000776.SZ)称,公司董事会通过议案,以不超过20亿元人民币设立另类投资子公司,将主要从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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