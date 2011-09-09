《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--知情人士透露,筹划中的中国国家有线网络公司组建工作进度缓慢,估计年内无法展开实质性运作.目前公司结构、人事、资金来源等关键整合方案还未最终确定,相关网络前期建设和业务筹备进展亦十分缓慢,"年内应该无法正式开播".
--北京土地储备中心数据显示,截至9月8日,北京年内供应住宅地块合计35块,总建筑面积475.5万平方米.业内人士指出,要完成年度供地任务,北京需要在接下来几个月内加速推地动作.
**证券时报**
--据不完全统计,中国已有各类投资基金近7,000家,天津最多,有1,700余家.其中,私募股权投资基金(PE)(包括创业投资、风险投资等各类投资基金)历史不长,但发展迅猛,平均以每月100家的速度增加.
--据悉,截至7月底,在香港上市企业超过1,460家,其中616家为内地企业,占上市公司总市值的56%.
--广发证券(000776.SZ)称,公司董事会通过议案,以不超过20亿元人民币设立另类投资子公司,将主要从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。