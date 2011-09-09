《美国经济焦点》奥巴马称美国处于危机中,推出4,470亿美元就业计划

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 白宫需要在2012年初前减少失业
* 对企业和员工的税收优惠是就业计划的核心
* 如共和党阻挠,则会将批评的矛头转向他们
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四公布了4,470亿美元就业促进计划,其内容包括税收优惠和政府支出.这份计划对于他竞选连任至为关键,但他同时亦面临与共和党人的一番苦斗.
9.1%的失业率让选民倍感沮丧,奥巴马的民意支持率也创下新低.在这场对国会的孤注一掷的演讲中,奥巴马表示美国正处于一场"国家危机"之中,呼吁采取全面紧急行动,让处于停滞状态的经济恢复活力,避免再次衰退.
"今晚我们在座的各位并不能解决我们国家的所有问题,"奥巴马在电视黄金时段全国播出的讲话中称,"但是我们能够对事情有所帮助,让情况变得不同.我们现在就可以采取行动来改善民生."
奥巴马把矛头转向一贯对他的提案唱反调的共和党,称现在应该"停止政治作秀,真正做一些事情来帮助经济."
奥巴马表示,在他的就业计划中,将削减雇员和企业的税负,通过基础设施建设为建筑工人和教师提供更多就业机会.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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