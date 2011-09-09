版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:13 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减少近四分之一,兴业银行交易活跃

路透北京9月9日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

76,030万元人民币,较上交易日减少23.2%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额

达4,582万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,111,490 42,697 11,952

深圳证券交易所 1,325,929 33,333 14,687(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 李然; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐