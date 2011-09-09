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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:16 BJT

〔台湾股市〕高开,联电公布营收数据锐减後挫跌

路透台北9月9日电---台湾股市周五开盘上涨0.26%,受旅游观光类股.THOI和纺织类股.TTII等防御板块的提振,但联电(2303.TW)下挫1.76%,该公司公布8月营收为82.01亿台币,较上年同期衰退24.7%.[ID:nCT0396578]

加权股价指数.TWII上涨19.85点,至7,568.22点,前一交易日收涨0.26%.

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