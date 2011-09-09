〔全球经济〕美国评级遭降後,其它全球实体面临的降级风险上升--标普

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约9月8日电---标准普尔周四表示,上个月其下调美国主权债信评级,提高了其它全球实体评级被调降的风险,其中包括银行.
标普全球固定收益研究部门公布的文章称,截至8月24日,存在债信评级遭降风险的公司数量已增加14家至465家.
但标普称,总数依然低于2009年4月时的峰值1,028家,一些行业要比以往更为稳定.不过银行业是存在评级风险遭降的行业之一.
那些存在降级风险的实体的现有评级介于"AAA"至"B-"之间,要麽评级展望为负面,要麽被置于负面观察名单之列.
标普8月摘去美国"AAA"最高债信评级.在那之後,有四个实体被列入可能降级的名单.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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