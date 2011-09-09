问答:福岛核电站离冷停堆有多远?

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月9日电---福岛第一核电站距离冷停堆的近期目标靠近了一步，三个受损机组中，已有两个机组温度降至沸点以下。

核电站运营方东京电力(9501.T)称，就算另一个机组的温度明显下降，也不会贸然宣布实现冷停堆，需获得政府及核监管机构批准後才能宣布。

问：什麽是冷停堆？眼下离目标还有多远？

冷停堆即冷却水温度低于沸点的停堆状态，这种情况下反应堆相对稳定。

但就算第三个机组温度也降到100摄氏度以下，东电也不能自动宣布实现冷停堆。

东电发言人称，“根据我们的定义，直到反应堆辐射得到控制，才能说实现了冷停堆。”

“只有与政府及核安全机构讨论後，才能确定是否实现了冷停堆。”

若宣布冷停堆，其意义远不止该核电站本身。冷停堆是政府允许附近被疏散居民重返家园的前提条件之一。

问：东电是如何取得进展的？

3月11日强震及海啸导致该核电站冷却系统损毁，六个机组中有三个机组的乏燃料棒熔毁，引发这场25年来全球最严重的核危机。此後，东电一直在努力冷却反应堆及四座乏燃料池。

核事故发生之初，东电试图通过大量注水冷却反应堆，其中许多是海水。这导致大量核废液囤积，一些存在水槽中，一些存在反应堆建筑物的地下室，存在向海洋中泄漏的风险。

东电6月在福岛核电站启动高辐射污水净化系统，将部分处理过的水用于机组和乏燃料池冷却作业，缓解了核废液问题。

但该系统屡出故障，截至本周二东电已处理约7.8万吨高放射性污水，仍有12万吨囤积在厂区。

截止8月，四个乏燃料池温度都已降至稳定水平。周二时，四个乏燃料池温度都不超过40摄氏度。

1号机组温度在7月就已降至100摄氏度以下，3号机组本周降至该水平以下，目前现在只有2号机组温度仍高于沸点，周二时为112.9摄氏度。

问：东电目前面临什麽障碍？

污水净化系统建设仓促，由法国、美国和日本技术拼凑而成，并且该系统非常复杂，容易出故障。

而除了处理机组外，东电还必须抽调资源，完成其他耗资、费力的工作，包括为一机组建造巨型外罩防止辐射外泄，以及在地下建造一堵墙，防止污水流入海洋。

东电最近表示，希望三年内完成乏燃料池燃料清理，10年内完成机组燃料清理。

问：这场核事故会造成哪些後果？

近8万人被迫疏散，其中多数人原本住在福岛核电站周围20公里半径范围内。核电站周围居民将长期生活在对辐射的恐惧中。

这场严重核危机，导致日本前首相菅直人认为日本应该放弃核电，更多依赖太阳能等可再生能源。

日本国会今年8月通过可再生能源特别措施法案，其中包含电价补贴机制，要求电力公司购买个人和企业利用太阳能、风力和地热等方式生产的电力，鼓励推广可再生能源。(完)