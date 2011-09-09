《中国经济焦点》经济平稳减速或赢调控主动,通胀触顶回落不改政策维稳(更新版)

(新增工业增加值、投资及消费数据和评论)

* 8月CPI涨幅自三年高点回落但仍处高位

* 经济增速温和下降显示中国经济软着陆

* 外需为中国经济增长最大不确定性

* 政策维稳,但不排除出现结构性松动

采写 北京中文部; 撰写 李文科

路透北京9月9日电---中国物价指数高位徘徊,而8月工业及投资增速继续平稳减速,仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.

不过分析师表示,未来宏观经济的风险主要不在国内,而在于欧美债务危机有可能导致外需快速下降,且房地产投资以及国内消费能否持续增长亦存疑虑.预计宏观政策将继续处于观察期并保持稳定,不会更紧但也不会明显放松.

"从投资消费的数据看,中国经济仍保持平稳的态势,但物价依然居高不下,同环比仍在上涨,抑制通胀仍是主要政策目标."国际经济交流中心研究员王军称,考虑到目前外围环境的恶化,波及中国经济的忧虑仍较大,尤其是进出口.

浙商证券的郭磊亦强调,仅从本月数据来看,中国经济走得还算平稳.这其实也验证了近期的一个观点,即前期PMI数据已预示了最大的不确定性不在内需,而在外需,"因而我们将密切关注即将公布的出口数据."

除了外需下滑的忧虑,华宝信托宏观分析师聂文还担忧,中国房地产新开工面积增速和销售面积增速差距持续扩大,可能导致房地产投资快速下滑.

国家统计局公布数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落.其中食品类价格同比上涨13.4%,非食品价格则同比上涨3%.同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%.

分析师表示,调控政策持续生效及翘尾因素影响,有望推动CPI年内续降,但由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.

而稍後公布的8月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,亦基本符合预期.8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,8月社会消费品零售总额同比增17%;1-8月,固定资产投资同比增长25%.[ID:nCN1956081]

8月CPI数据一度提振沪综指.SSEC冲高,但短期内政策将保持稳定及仍难放松的市场预期令股指逐级盘下.外界对中国通胀问题的疑虑亦得到一定程度缓和,亦提振亚洲股市一度微升.

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**中国经济正在软着陆**

数据显示中国经济进入整体平稳减速状态,分析师认为,未来工业仍有望延续回升态势,从而为中国软着陆营造更好的基础.

"这几个数据显示中国经济进入整体平稳减速的状态,消费符合预期,亦比较稳定,显示没有受到整体经济减速的影响."西南证券首席经济学家王剑辉称,这些数据表明中国并不用担心经济增长的问题.

东北证券策略分析师杜长春亦认为,工业企业在经历前期小周期去库存後,去库存力度有所减小,在政策调控有望由前期的抑制需求转为增加供给的背景下,未来工业增加值有望延续企稳回升,但仍然面临电力供应矛盾等客观因素的影响.

郭磊认为,中国经济并不存在硬着陆风险,基本稳定或小幅波动将是大概率事件;主要风险点依旧在于减速的欧美经济和由此带来的中国外需下滑,且对这一点目前仍难判断.

而通胀高压下,从紧政策不可能出现趋势性放松,但经济温和下降或为宏观调控争取腾挪空间.

王军称,目前银行间市场资金相当紧张,中小企业也普遍陷入资金困局,货币政策有可能会出现结构性松动,包括部分中小银行的存款准备金率可能会下调.

**物价上涨压力未见根本缓解**

尽管通胀压力略有纾缓,未来物价继续大幅攀升的可能性不大,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.

"8月CPI高位小幅回落,但物价上涨的趋势不变,考虑到近期猪肉和鸡蛋价格走势,未来控通胀压力仍很大."海通证券宏观分析师李明亮称.

华宝信托宏观分析师聂文亦表示,由于CPI和PPI仍在环比上升,表明通胀压力并没有减轻.而年内猪肉供需仍偏紧,因而CPI环比上升有可能还将持续一段时间.

数据显示,8月CPI中肉禽及其制品价格上涨29.3%,影响价格总水平上涨约1.89个百分点.

此外,他并认为,国内经济保持一定热度使得国际大宗商品价格回落并没有带动中国PPI下降,国内成品油价格没有跟随国际油价下调,使得工业价格也很难有下降,政策难有实质性放松.

**政策料保持稳定**

中国官方此前多次表态,稳定物价仍是宏观调控的首要任务,要保持调控政策的稳定性.分析师们多表示,在目前内外经济形势下,政策会保持稳定,短期内不会出现实质性的放松.

"我们认为,目前货币政策以观望为主.央行下调存款准备金的可能性不大,即使有针对个别小银行的定向下调,也只是局部的结构性调整,不会出现货币政策趋势性的放松."平安证券固定收益部副总经理石磊称.

美银美林经济学家陆挺在研报中亦称,出台全面下调准备金率、降息或提高放贷额度等宽松货币政策目前还为时尚早.但中国央行有可能调降部分中型银行的存款准备金率,用以支持中小企业融资.

不过也有分析师表示,今年以来CPI的数值一直在突破决策者对通胀的认知,在今年剩下的时间里,决策者将对通胀一直保持高度的警惕.

"可以预期,从紧的货币政策在比较长的时间内都不会调整.考虑到目前负利率的情况,央行很可能再次提高利率,以抑制通胀."华创证券宏观分析师华中炜称.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.(完)