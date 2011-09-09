〔中美贸易〕美国参议员敦促总统奥巴马限制进口中国太阳能电池板

路透华盛顿9月8日电---美国民主党参议员Ron Wyden周四敦促总统奥巴马使用美国贸易法律限制从中国进口太阳能电池板,暗示美国失业率高企,使得贸易关系日趋紧张.

Ron Wyden在写给奥巴马的信中称,"美国太阳能产业正面临空前的挑战,若没有政府的领导,该产业可能会消失,从而造成更多工人失业."

"让这种事情发生是不可接受的."

此前太阳能电池板生产商Solyndra LLC申请破产保护,成为最近几周来第三家倒在中国压力之下的美国太阳能公司.

Solyndra称,其一直无法足够快速地降低成本,以同较廉价的中国电池板抗衡,尽管该公司获得逾5.35亿美元的美国联邦贷款担保.

"从中国进口的太阳能电池板激增,今年料较2010年增加240%,"Wyden称,"此外,2006-2010年间进口的中国太阳能电池板增加了1,593%."

Wyden表示,奥巴马政府有"大量工具"限制进口,包括反倾销和反补贴税.

他称,美国政府还可考虑实施紧急保护性关税,就像奥巴马两年前成功对中国轮胎进口徵收的那样.

"另外,中国对太阳能电池板生产进行补贴,这为美国贸易代表向世界贸易组织(WTO)提出诉讼提供了理由,"Wyden表示.(完)