〔中美贸易〕美国参议员敦促总统奥巴马限制进口中国太阳能电池板

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿9月8日电---美国民主党参议员Ron Wyden周四敦促总统奥巴马使用美国贸易法律限制从中国进口太阳能电池板,暗示美国失业率高企,使得贸易关系日趋紧张.
Ron Wyden在写给奥巴马的信中称,"美国太阳能产业正面临空前的挑战,若没有政府的领导,该产业可能会消失,从而造成更多工人失业."
"让这种事情发生是不可接受的."
此前太阳能电池板生产商Solyndra LLC申请破产保护,成为最近几周来第三家倒在中国压力之下的美国太阳能公司.
Solyndra称,其一直无法足够快速地降低成本,以同较廉价的中国电池板抗衡,尽管该公司获得逾5.35亿美元的美国联邦贷款担保.
"从中国进口的太阳能电池板激增,今年料较2010年增加240%,"Wyden称,"此外,2006-2010年间进口的中国太阳能电池板增加了1,593%."
Wyden表示,奥巴马政府有"大量工具"限制进口,包括反倾销和反补贴税.
他称,美国政府还可考虑实施紧急保护性关税,就像奥巴马两年前成功对中国轮胎进口徵收的那样.
"另外,中国对太阳能电池板生产进行补贴,这为美国贸易代表向世界贸易组织(WTO)提出诉讼提供了理由,"Wyden表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。