《独家新闻》瑞士央行或通过外汇期权干预市场

路透香港9月8日电---瑞士央行有可能在通过外汇期权(选择权)巩固将瑞郎兑欧元上限定在1.20的目标,这种做法异常大胆,附带很大风险.

约10位亚欧地区主要银行的期权交易商表示,瑞士央行可能在抛售外汇期权,帮助巩固1.20的欧元兑瑞郎EURCHF=R下限.瑞士央行本周明确划定此下限,阻止瑞郎进一步走强[ID:nCN1948413].

通过运用衍生品,瑞士央行能得以合理利用资产负债表,获得更多干预火力,突显其通过规模"无限量"的干预措施来维持1.20水平的承诺.

一家交易商表示,瑞士央行似乎在通过远汇波动率合约(forward volatility agreement)抛售外汇期权,这让该央行除了通过一家或多家大型瑞士银行抛售基本外汇期权外,还能得以在不指定行权价(比如1.20)的情况下抛售期权,

瑞士央行已动用过一些可用但却最为极端的工具--比如负利率,现在又可能无限量地印制瑞郎现钞,这一大胆举措的目的是为避免瑞郎升值破坏瑞士经济.瑞士央行拒绝对此置评.

市场人士为降低对欧债危机的敞口,在瑞士寻求避险,瑞郎承受了由此带来的大部分压力,导致从大多数标准来看,瑞郎都被严重高估的结果.

直接介入外汇期权市场将让瑞士央行实现两个目标.

其一,如果期权波动率持于低位,瑞士央行通过抛售期权能赚到钱--在欧元承受进一步跌压时,这些钱能用来弥补为维持1.20目标买入欧元所引发的干预成本.

其二,抛售期权亦说明瑞士央行已迫使欧元/瑞郎期权市场马上接盘,因此期权交易商的对冲操作能帮助抑制欧元/瑞郎的日间波动.当期权市场抛售期权时,将出现相反情况,即加剧汇率波动.

使用期权还意味着,一旦瑞郎兑欧元大幅升破1.20,瑞士央行要同时面临来自现汇及外汇期权市场中的风险.

瑞士央行的举措说明其押下大赌注,认为欧洲决策者接下来将成功拿出能提振欧元的债务危机解决方案,从而减少瑞郎承受的部分压力.(完)