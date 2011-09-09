〔东京美债〕在亚洲市场下跌回吐上日涨幅,奥巴马就业计画未冲击市况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---美国公债周五在亚洲市场下跌,回吐部分昨日的涨幅,美国总统奥巴马虽提出4,470亿美元就业促进计画,市场未多加反应.
美国总统奥巴马周四公布了4,470亿美元就业促进计划,其内容包括税收优惠和政府支出.这份计划对于他竞选连任至为关键,但他同时亦面临与共和党人的一番苦斗.[ID:nCN1955365]
但他建议的大部分是2,400亿美元的减税方案,包括在明年将雇员薪资税减半并降低雇主薪资税.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。