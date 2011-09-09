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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 10:17 BJT

〔东京美债〕在亚洲市场下跌回吐上日涨幅,奥巴马就业计画未冲击市况

路透东京9月9日电---美国公债周五在亚洲市场下跌,回吐部分昨日的涨幅,美国总统奥巴马虽提出4,470亿美元就业促进计画,市场未多加反应.

美国总统奥巴马周四公布了4,470亿美元就业促进计划,其内容包括税收优惠和政府支出.这份计划对于他竞选连任至为关键,但他同时亦面临与共和党人的一番苦斗.[ID:nCN1955365]

但他建议的大部分是2,400亿美元的减税方案,包括在明年将雇员薪资税减半并降低雇主薪资税.

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