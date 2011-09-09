《投行看数据》中国8月CPI回落利好有限,政策放松为时尚早--美银美林

路透北京9月9日电---在中国公布8月居民消费价格指数(CPI)後,投资银行美银美林称,由于数据回落符合预期,故对市场利好有限.预计目前出台全面下调存款准备金率等宽松货币政策仍为时尚早.

国家统计局周五公布,中国8月CPI同比涨6.2%,符合路透调查中值,较上月的37个月高位回落,其中食品类价格同比涨13.4%,影响价格总水平上涨约4.02个百分点.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.

"CPI回落对市场影响正面,但由于其在预期之中,故利好有限,"美银美林经济学家陆挺在研报中表示,"我们认为,出台全面下调准备金率、降息或提高放贷额度等宽松货币政策目前还为时尚早."

不过,他认为,中国央行有可能调降部分中型银行的存款准备金率,用以支持中小企业融资,并控制银行间同业拆借利率.同时,中国政府亦很可能会通过积极财政政策来支持保障房和水利建设等大型固定资产投资项目.

报告并分析指出,鉴于全球经济疲软导致油价下跌,其它原材料价格亦存在下档压力,预计PPI同比增幅下半年很有可能下滑.

另外,CPI涨幅亦将在8月後稳步下行,年底有望回落至4.5%左右,且之後料将在此水位维持几年.而支撑这一预期的几大因素包括国际原油价格持续回落;多数发达经济体增长放缓且美国存在二次探底的风险,及中国猪肉价格已经触顶.(完)