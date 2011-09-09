《全球市场》亚洲股市微升,中国CPI数据缓和外界对其通胀问题的疑虑

* 中国8月通胀率从三年高点回落

* 奥巴马的就业计划未能给市场留下深刻印象

* MSCI日本外亚洲股指上涨0.5%,澳洲股市上升1.0%

路透香港9月9日电---亚洲股市周五早盘微升,因中国消费者物价指数(CPI)数据缓和了外界对该国通胀问题的担忧.不过投资者仍保持谨慎,因西方经济体央行并未拿出任何新的经济刺激计划.

中国国家统计局周五公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.浏览详细报导请点选[ID:nCN1953533]

欧洲央行周四讨论了欧元区经济面临的下行风险,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,将不遗馀力促进经济增长与就业.[ID:nCN1955043][ID:nCN1954843]