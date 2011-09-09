〔中国债市动态〕CPI符合预期助现券持稳,资金面不确定性制约未来走势

路透上海9月9日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率基本维持稳定.虽然8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅稍有回落,但市场此前早有预期,今日并未掀起波澜.

交易员并指出,尽管通胀指标有所回落,但流动性未来仍将面临较大的不确定性,市场并未展露太多的乐观情绪,观望氛围下债市料仍以高位震荡走势为主.

华北一券商交易员称,"这个数据(CPI)市场已经预期到了,现券市场没什麽变化,...市场现在对资金的不确定性疑虑比较大."

中国国家统计局稍早公布,8月CPI同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.[ID:nCN1953533]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批已于周一(5日)上缴,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

北京时间10:26时,银行间债市剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.08%/4.00%,上日尾盘报4.07%/4.04%.(完)