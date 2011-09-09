〔路透调查〕瑞士央行料有能力护卫汇率目标,同时维持通胀率在低位

路透苏黎世9月8日电---路透调查显示,瑞士央行将阻止瑞郎兑欧元升穿1.20瑞郎的汇价目标.而且,由于全球经济成长疲弱,汇率目标推升通胀率的风险几乎没有.

参与9月6-8日路透调查的多数受访分析师表示,瑞士央行将成功遏制瑞郎的升势.

"挂钩策略绝对可靠,"Deka Bank的分析师称,"瑞士央行拥有遏制瑞郎上涨的一切手段,而且不会有通胀的危险."

受访者预计,瑞士今明两年的通胀率将分别为0.5%和0.8%.在可预估的未来一段时期,瑞士央行将维持物价稳定目标在2%不变.

"第四季有几个月为通缩状态似乎在所难免,以年为标准衡量至多也就是滞胀,"ING Financial Markets的分析师谈到,"即使(瑞士央行)干预的力道十分强劲,未来几季也很难看到通胀爆炸式地蹿升."

瑞士8月消费者物价指数(CPI)回落的幅度超出预期[ID:nCN1946579],令瑞士央行有更充裕的空间,维持超宽松政策不变,而且也不会导致通胀率突破门槛.

**处于谷底的利率**

路透调查的34名分析师均预计,瑞士央行在9月15日的下次政策会议上将维持三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标位在近零水准,介于0-0.25%的区间内.

鉴于瑞士央行把瑞郎强势和全球经济可能重挫视为严重的威胁,分析师普遍预计,瑞士央行在今年或明年将不会上调利率目标25个基点.

ING的分析师称,"我们预计,只要瑞士央行仍需通过干预举措来确保1.20瑞郎的下限目标,它就不会加息."

"这(不加息)可能会持续一段时间,因欧元区债务危机仍远没有得到解决,而这正是目前市场对瑞郎等避险资产买需的主要驱动力."

瑞士2011年国内生产总值(GDP)的增幅预估为1.9%,逊于瑞士央行6月预估的2%.(完)