〔新闻稿〕中国8月PPI同比上涨7.3%,涨幅较上月回落--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(以下为中国国家统计局9月9日公布的"8月份工业生产者价格变动情况"新闻稿)
2011年8月份，全国工业生产者出厂价格比上月上涨0.1%，比去年同月上涨7.3%。工业生产者购进价格比上月上涨0.2%，比去年同月上涨10.6%。2011年1—8月，工业生产者出厂价格平均同比上涨7.1%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.4%。
生产资料出厂价格比上月上涨0.1%，其中，采掘工业价格上涨0.8%、原料工业价格上涨0.2%、加工工业价格下降0.1%。生活资料出厂价格环比上涨0.3%，其中，食品价格上涨0.4%、衣着价格上涨0.3%、一般日用品价格上涨0.3%、耐用消费品价格持平。
生产资料出厂价格比去年同月上涨8.0%，其中，采掘工业价格上涨18.8%、原料工业价格上涨11.6%、加工工业价格上涨5.4%。生活资料出厂价格同比上涨4.8%，其中，食品价格上涨8.3%、衣着价格上涨4.6%、一般日用品价格上涨4.7%、耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格与上月持平、燃料动力类价格上涨0.1%、黑色金属材料类价格上涨0.4%、化工原料类价格上涨0.3%。
工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨16.8%、燃料动力类价格上涨12.7%、黑色金属材料类价格上涨9.9%、化工原料类价格上涨13.4%。(完)
--整理 张胜男; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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