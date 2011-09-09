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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 10:44 BJT

〔中国新债〕中石油集团下周四将发行150亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月9日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周五公告称,

将于下周四(15日)在银行间债市簿记建档发行150亿元人民币短期融资券,期限一年.

该公告验证了路透先前的报导.三位消息人士周二向路透表示,中国石油天然气集团公司拟于

近期簿记建档发行150亿元人民币一年期短期融资券,以及招标发行200亿元的中期票据.

[ID:nCN1947223]

中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=========================================================================================

中石油集团 300 150 12 9/15簿记建档 工商银行 AAA 9/16 9/19

交通银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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