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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:04 BJT

《外汇动态》日本投资者买盘扶助欧元脱离盘中低点

0240GMT---交易商称,日本投资者买盘提振欧元.欧元在亚洲市场稍早承压,因此前欧洲央行(ECB)暗示不急于重新开始收紧政策.

欧元兑美元EUR=交投于1.3926,此前在电子交易平台EBS上曾降至1.3879,距离昨日所及的两个月低点不远.

交易商预计,欧元将开始移至相对较窄的区间,受美国总统奥巴马宣布的就业计划打压.

欧元兑日圆EURJPY=亦有大量买盘,上扬0.4%,报107.96.此前一度低见107.59.

然而,欧洲债务忧虑挥之不去,且外界预计欧洲央行不会很快升息,这或将牢牢限制欧元走势.

美元兑日圆JPY=几无变动,报77.49.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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