版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:48 BJT

〔表格〕中国8月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局（更新版）

路透北京9月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

环比增速(%) 2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

居民消费价格指数(CPI) 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2

工业生产者出厂价格指数(PPI) 0.1 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.8

规模以上工业增加值 1.00 0.87r 1.39r 0.98r 0.95r 1.15r 0.96r

固定资产投资(不含农户) 1.16 1.38r -1.30r -1.54r 4.04r 1.94r 0.70r

社会消费品零售总额 1.36 1.26 1.43r 1.29r 1.35r 1.34r 1.25r

环比增速(%) 2011年/二季度 一季度

国内生产总值(GDP) 2.2 2.1

注: r表示根据季节调整模型自动修正後的数据.

除CPI和PPI外,其他指标环比数据自2011年4月起开始发布.(完)

-- 表示数据暂不可得

浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN]

--发稿 苏丹; 审校 沈燕

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐