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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:08 BJT

〔中国新债〕中铁八局下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月9日电---中国中铁八局集团有限公司周五公告称,将于下周四(15日)在银行间

债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中铁八局 7 2 12 9/15簿记建档 民生银行 AA 9/16 9/19

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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