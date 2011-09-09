《Home专栏》LME铅市多空对峙再次隐现

路透伦敦9月8日电---伦敦金属交易所(LME)铅市场紧俏情势再现,不过这始终是一个程度轻重的问题.

周三晚间指标现货与三个月期货价差CMPB0-3为每吨逆价差19美元.LME主要基础金属中,只有铅存在逆价差,不过多数分析师会称,铜和锡等金属的基础供需状况,更有利于形成价差收紧.

目前铅市紧张的原因看来很明了.

**战鼓再度响起**

比较紧张的主要是9月近月合约.9月7日时,9月和10月合约价差为逆价差16美元.

LME每日持仓报告<LME/WHD>显示,一实体持有40-50%的登记库存.这相当于13-16万吨库存.

LME期货仓单报告(banding report)<LME/FB3>显示,在9月21日到期合约中,某一实体的持仓相当于整体未平仓合约的40%.另有七个实体持有大量持空仓与之对峙,其中六家空仓合计持有相当于5-10%总仓位,一家约为10-20%.

在距离结算日还剩约两周之际,多空战场看来似乎再度接近摊牌阶段.

1-2月和3-4月,多空仓位之间也曾出现类似对峙.事实上,LME较近月铅合约出现逆价差的时间要多于正价差.

**LME库存水平高并增加**

近月合约价格高于远月合约即为逆价差,通常标志着大宗商品供给短缺.

铅市却完全不是这种情况.年初时LME登记库存已达208,550吨的高位.

年初时的逼空市况吸引10万吨未上市交易的库存加入LME系统.到6月初,LME库存已增至16年高位323,825吨.

库存流入的速度在夏季下降,同时近月合约一度恢复正价差.

不过目前库存距6月高位321,050吨仍然仅有咫尺之遥.而且即便近几周有很多取消合约的活动,但总体取消吨数显示,有12,900吨金属将用作实际消费,仍属极为温和水准.

由于库存融资交易增多,这使可用于轧平空仓的"自由"合约数量大减,金属交易商早已适应了库存和近月价差脱钩的情况.

铝的库存融资交易比例可能是居LME各类金属之冠,而铝也常常出现逼空的现象,因多空为了未用于库存融资的存货进行激烈交战.

**多逼空或成常态**

今年铅市似乎也面临类似的情形,但有一个问题:难以看清对铅库存进行融资交易是否有利可图.

这种融资操作策略若要切实可行,前提是正价差要大到足以覆盖借款及仓储成本.诚然,在当前的超低利率的环境下,借款成本并不高.

但今年上半年,铅合约并未出现如此大的正价差,尽管目前也存在,但价差幅度很小,即便不考虑成本因素,也只能提供不到2%的低回报率.

这样说来,多仓持有者更有可能是在通过不断移仓换月,寻求对空头挤仓的可能,这才是多仓持有者的主要融资机制.

换句话说,只要有足够多的市场参与者愿意为此而对抗下去,挤仓就会成为常态.

要理解LME铅市的当前状态,一个比铝更具说服力的例子可能要算是锡了.锡在2009年大多数时间都出现了类似的状况,这要归功于一家基金坚持持有规模巨大的多头部位.

**长期收益?**

虽然空头部位持有者似乎要受到又一轮的短期痛苦,但值得探究的是,从长期而言,多头持有者能获得多大的好处呢?

铅市拥有强健的基本面.铅主要运用于电池生产领域,这意味着其不仅可因电池更换的非周期性需求而免于全球放缓的冲击,还可受益于中国经济成长,因新兴市场汽车发展趋势强劲,且电动自行车等子行业亦有电池需求.

不过今年的两个意外事件令上述基本面受创.

首先,日本的地震海啸灾害导致整个全球汽车供应链被破坏,铅酸电池亦牵连其中.

第二,中国政府开始严肃整顿国内零散的电池制造业.环保部的一次打击行动导致近1,600家工厂关闭,其中近600家严重污染企业被永久淘汰.

这两个事件已令需求趋势受到破坏.

而同时供应却强劲增长,铅市多头经常提及澳洲Magellan矿的关闭,称这是供应端的一个关键因素.但该矿的关闭并未阻止铅矿产量在今年上半年大增11.1%,这是国际铅锌研究小组(ILZSG)所提供的数据.

而同期的精炼铅产量也不落人後,增长了10.7%.若中国政府不因环境问题而关停相关生产企业的话,情形将大不一样.

尽管有关部门已着手逐步淘汰小型生产商的行动,但此类计划仍在政策起草阶段.此外,按照中国在这方面的以往经验,整顿目标仅限于产能较低的企业,这将鼓励所有企业尽力扩大产能.

有一种观点认为,若中国确实想严肃整顿这个不断受污染中毒丑闻所困的行业,目前对铅自给自足的状况将在长期内转向更多依赖进口.

不过,包括多头在内的所有人都在猜测,这会在何时发生?

短期而言,铅的全球过剩不断增加,ILZSG的统计显示,今年上半年过剩10万吨.

据ILZSG,今年上半年,西方商业库存较上年同期增加10.85万吨,至55.66万吨.该库存包括LME库存和生产商、消费者和贸易商持有的库存.

很明显,由于上半年LME逆价差形成的巨大抽吸效应,库存的分布状况发生改变,由场外流入场内.

由于除了LME市场上之外,全球仍未出现铅供不应求的情形,因此看来有可能再次出现库存分布状况变化,而变动的情形有多麽剧烈,我们不久之後便可看出端倪.(完)