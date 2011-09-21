《HOME专栏》中国铝市场供应短缺问题能否自行修正?

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 徐文焰/侯向明/丁琦

路透伦敦9月20日电---所有迹象均表明,中国原铝市场仍处于供不应求状态.

上海期货交易所(SHFE)的注册库存仍在下降.

截至上周五,SHFE的原铝库存共计110,016吨,较今年年初大幅减少331,153吨,且是2008年初以来最低水平.

外界普遍认为,这一可见库存的变动,代表着包括场外库存在内的中国整体库存的下降趋势.

与此同时,较短期SHFE期铝合约<0#SAF:>仍处于深度逆价差状态,暗示短期内的原铝供应依然紧张.

问题在于,中国铝生产商能否对这种短缺局面作出回应,或者中国会否自2009年以来首次再度成为大规模铝进口国.

俄铝(RUSAL)(0486.HK)等外国生产商则对後一种可能寄予厚望.

俄铝策略主管Maxim Sokov本月稍早对路透表示,他预计中国将在今年底或明年初成为主要的铝进口国.

生产商会有这样的希望并不新鲜.期待中国成为铝的稳定净进口国,就像铜等其他金属一样,这早已成为铝生产行业的精神寄托.

当然,如果没有中国的帮助,要消化西方巨大的铝库存,恐怕要耗费很长时间.

不过并非所有人都赞同俄铝的观点.对于中国市场是会自行修正,还是将寻求进口以填补国内市场的供应缺口,分析师的意见并不统一.