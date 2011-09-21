《HOME专栏》中国铝市场供应短缺问题能否自行修正?

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 徐文焰/侯向明/丁琦
路透伦敦9月20日电---所有迹象均表明,中国原铝市场仍处于供不应求状态.
上海期货交易所(SHFE)的注册库存仍在下降.
截至上周五,SHFE的原铝库存共计110,016吨,较今年年初大幅减少331,153吨,且是2008年初以来最低水平.
外界普遍认为,这一可见库存的变动,代表着包括场外库存在内的中国整体库存的下降趋势.
与此同时,较短期SHFE期铝合约<0#SAF:>仍处于深度逆价差状态,暗示短期内的原铝供应依然紧张.
问题在于,中国铝生产商能否对这种短缺局面作出回应,或者中国会否自2009年以来首次再度成为大规模铝进口国.
俄铝(RUSAL)(0486.HK)等外国生产商则对後一种可能寄予厚望.
俄铝策略主管Maxim Sokov本月稍早对路透表示,他预计中国将在今年底或明年初成为主要的铝进口国.
生产商会有这样的希望并不新鲜.期待中国成为铝的稳定净进口国,就像铜等其他金属一样,这早已成为铝生产行业的精神寄托.
当然,如果没有中国的帮助,要消化西方巨大的铝库存,恐怕要耗费很长时间.
不过并非所有人都赞同俄铝的观点.对于中国市场是会自行修正,还是将寻求进口以填补国内市场的供应缺口,分析师的意见并不统一.
国际铝业协会(IAI)今日公布的数据,让答案的揭晓时刻还要至少推後一个月.
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