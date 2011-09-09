美官员称即便卡扎菲被俘 其追随者仍可能继续战斗

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透布鲁塞尔9月8日电(记者 David Brunnstrom)---美国驻北约大使达尔德(Ivo Daalder)称，即便卡扎菲被俘，忠诚于他的武装可能还会继续战斗，而只要他们危及平民，北约就会继续对其进行空中打击。
北约官员称，目前未掌握卡扎菲下落，且北约未追踪其动向，因联合国授权仅限于保护平民，而非针对特定个人。
达尔德在周四记者会上称，即便卡扎菲被俘，也不意味着北约空袭就会结束。
他说：“只要卡扎菲力量继续危及平民，我们的行动就会继续。”
卡扎菲自从6月以来就未在公众场合露面，行踪成谜。他周四在经由叙利亚电视台播放的录音中称仍在利比亚继续战斗，但他未透露具体行踪。(完)
--编译 朱淑珍;审校 程芳
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