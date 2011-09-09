〔日本债市〕公债期货价格削减涨幅,因日本股市持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---日本公债期货周五小升,从美国公债升势中觅得线索,但当日圆走软扶助日股持坚时,日债期货回吐了部分涨幅.同时,市场没有理会美国总统奥巴马为提振美国经济推出的4,470亿美元就业计划.
10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌1基点至1.000%,盘中曾触及0.995%,此为两日来首度跌穿1%.
收益率曲线趋平,因为较长期公债的表现优于其他年限的券种.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。