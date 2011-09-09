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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:35 BJT

〔日本债市〕公债期货价格削减涨幅,因日本股市持坚

路透东京9月9日电---日本公债期货周五小升,从美国公债升势中觅得线索,但当日圆走软扶助日股持坚时,日债期货回吐了部分涨幅.同时,市场没有理会美国总统奥巴马为提振美国经济推出的4,470亿美元就业计划.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌1基点至1.000%,盘中曾触及0.995%,此为两日来首度跌穿1%.

收益率曲线趋平,因为较长期公债的表现优于其他年限的券种.

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