欧洲乐见智能手机冲击诺基亚--IDC

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基9月8日电---苹果(AAPL.O)iPhone和使用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机需求强劲，提振西欧第二季度智能手机销量同比上涨48%，而昔日市场领军者诺基亚NOK1V.HE的市场份额则进一步下滑。
国际数据公司（IDC）分析师杰罗尼莫（Francisco Jeronimo）称：“智能手机现在是西欧手机市场的主导，在这一领域产品组合较强的供应商正在巩固其地位。”
诺基亚第一季度在芬兰手机市场跌至第二位，苹果在智能手机领域超过诺基亚，三星电子(005930.KS)在芬兰的整体手机销量则超过诺基亚。
诺基亚第二季度在西欧智能手机市场的份额环比下跌一般，跌至11%，排在三星、黑莓手机制造商Research In MotionRIM.TO和台湾宏达电（HTC）(2498.TW)之後。
杰罗尼莫称：“三星、宏达电和索爱(6758.T)(ERICb.ST)推出的Android手机销量增长强劲，由于诺基亚转而开发Windows Phones手机，上述各家从诺基亚日薄西山的塞班系统手中抢走最大的蛋糕。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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