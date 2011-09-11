主要国家经济指标预测--9月12日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负23.3
9月12日(一)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 顺差20.52
进口 -- +3.0%
出口 -- 持平
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.6%
工业生产(较上年同期) +0.7% +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +2.0%
2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +1.9%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负22
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月8日(四)
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -2.1% -2.2%
实质GDP(较前季) -0.5% -0.5%
资本支出(较前季) -0.9% -1.9%
9月9日(五)
0500 日本消费者信心指数 8月 37.0 --
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +6.5% --
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 7月 赤字866 --
0645 法国工业生产(较前月) 7月 +1.5% +0.4%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -1.9% -1.5%
(较上年同期) +16.2% +16.7%
产出物价(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +6.1% +5.9%
核心产出物价(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.6% +3.4%
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 减少0.55 增加2.5
失业率 7.3% 7.3%
全职就业人口(万人) 增加2.57 --
兼职就业人口(万人) 减少3.12 --
就业参与率 66.7% --
1215 加拿大房屋开工(万户) 8月 18.47 20
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.9% -0.7%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.8% +0.8%
趸售销售 持平 +0.8%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月2日当周 123.0 --(完)
--整理 郑茵/许娜;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。