〔中国汇市〕人民币兑美元略跌,下周或受国际美元强势压制继续盘整

* 人民币兑美元小幅下跌

* 强势美元纾缓人民币升值动能

* 人民币近期或维持盘整态势

路透上海9月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价小幅下跌,国际美元仍徘徊在近期高点附近,人民币升值动能减弱,中间价低开带动汇价回落调整.

交易员表示,中秋假期将至,部分企业提前结售汇,令汇市成交偏于活跃;而考虑到目前欧债危机目前仍未有清晰的缓解迹象,料美元强势仍将维持一段时间,人民币或将延续盘整的走势.

北京时间11:48,人民币兑美元即期报6.3874元,上日收报6.3840元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3922元,上日中间价为6.3889元.

"下周也不会有太明显的变化,美元近期仍将走强,而且客盘也不太多,结汇意愿也不强,(人民币)客观上也缺少(上涨)动能."恒生银行(中国)高级交易员田晓鸣称.

他并认为,近期美元的偏强走势将令人民币承压,再加上远期升值预期缺乏激发因素,料人民币短期内难以呈现突破性走势,将继续在6.38元附近盘整的可能性大.

东京汇市美元周五在亚洲早盘对奥巴马的就业促进计划几无反应,欧元则走势挣扎,因此前欧洲央行似乎不急于收紧政策.[FRX/CN]

欧洲央行(ECB)周四维持利率不变,暗示已经暂停了五个月前开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.[ID:nCN1955043]

上述交易员并预测,按照往年惯例,国庆节前一周内,对人民币远期升值预期将促使企业提前结清持有美元头寸,美元供给增多或将引起人民币的一波反弹.

中国各主要金融市场将在9月12日因中秋假期而休市.

北京时间11:49,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2845/85,上日尾盘为6.2920元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3545/65元,上日尾盘报6.3590元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)