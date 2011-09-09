〔日本股市〕早盘几乎持平,守住过去两日的涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,守住了过去两日的涨幅.此前美国总统奥巴马公布的就业计划和预期一致.市场从期权和期货的结算价位寻获支撑.
日经指数温和反弹,本周曾重挫至六个月低点,但由于如何应对欧元区债务危机尚不明朗,且外界担心美国经济增长放缓,或将令市场人士不会积极建立新仓.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。