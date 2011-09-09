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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:39 BJT

〔日本股市〕早盘几乎持平,守住过去两日的涨幅

路透东京9月9日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,守住了过去两日的涨幅.此前美国总统奥巴马公布的就业计划和预期一致.市场从期权和期货的结算价位寻获支撑.

日经指数温和反弹,本周曾重挫至六个月低点,但由于如何应对欧元区债务危机尚不明朗,且外界担心美国经济增长放缓,或将令市场人士不会积极建立新仓.

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