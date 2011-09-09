《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币今日迄今表现好坏不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘守在狭幅区间.跟随海外市场的负面指引,今早表现好坏不一.台湾股市引领赢家走升,上涨1.1%;韩股则领跌表现迟滞的股市,下滑0.7%.
奥巴马讲话对市场影响不大,不过美国股指期货小幅走升.
中国消费者物价指数(CPI)数据基本符合预期,其它数据将在0730GMT出炉.
欧元/美元已温和反弹,受亚洲国家央行买盘提振,此前在海外交易时段,特里谢讲话引发欧元抛压.(完)
--编译 白云; 审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。