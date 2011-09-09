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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:43 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币今日迄今表现好坏不一

IFR悉尼9月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘守在狭幅区间.跟随海外市场的负面指引,今早表现好坏不一.台湾股市引领赢家走升,上涨1.1%;韩股则领跌表现迟滞的股市,下滑0.7%.

奥巴马讲话对市场影响不大,不过美国股指期货小幅走升.

中国消费者物价指数(CPI)数据基本符合预期,其它数据将在0730GMT出炉.

欧元/美元已温和反弹,受亚洲国家央行买盘提振,此前在海外交易时段,特里谢讲话引发欧元抛压.(完)

--编译 白云; 审校 孙茉莉

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