《热点透视》京东IPO将测试美国投资者对中国股票的兴趣

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撰稿 顾蔚 编译 隋芬

路透香港9月8日电---中国购物网站京东商城希望在纽约挂牌上市筹资高达50亿美元.如若成功,其金额将为互联网企业在美国首次公开发行(IPO)创下新纪录.

京东拥有惊人的成长速度与规模.但它并非中国唯一一家类似亚马逊(AMZN.O)的网购企业--事实上,亚马逊自身也在中国开展业务.激烈竞争压缩利润率.此外,对中国互联网明星企业的质疑日益升温,也将考验海外投资者的热情.除了会计准则与股权问题,还有其他让投资者三思的因素.

中国传统零售渠道的低效帮助增强了网络销售的魅力.低价的网购商品对喜欢比价、对价格敏感的中国消费者构成吸引力.网络零售额目前仅占到中国总零售额的3%,增长空间还很大.根据Forrest Research的资料,中国网络零售销售总额预计将在2014年达到2,950亿美元,超过美国2,490亿美元的规模.根据SFG Research,京东2012年销售额料将较今年翻倍,达到100亿美元.

但并非只有京东看到了其中机遇.竞争十分激烈,京东也并非行业领军者.iResearch数据显示,阿里巴巴1688.HK旗下淘宝在整个网络销售额中占到了69%的比重.京东以很大的差距排名第二,份额仅为4%.网络服饰零售商凡客诚品所占份额为0.8%.亚马逊旗下中国购物网站卓越也有一席之地.

二线企业必需加强价格竞争力来吸引新顾客.京东产品缺乏差异性,削弱了其竞争力.凡客诚品由于拥有自己的品牌服饰,利润率更优,凡客诚品目前也在寻求2011年在纽约上市筹资10亿美元.

不过,京东在物流上拥有很大优势.它有自己的配送公司,所有订单免运费.因此当货物送达时,公司可马上收到现金或信用卡支付的款项.这在可靠的物流与网上支付仍具难度的中国是很可贵的.京东的基建投资力度也比对手更加积极.京东已计划在全国设立超过300个仓库.

激烈的竞争与大规模的投资计划,使京东迫切需要筹集资本.但这单IPO金额实在惊人.外国投资者需要更多理由说服他们进入中国电子商务"亚马逊丛林".(完)