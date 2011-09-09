〔中国货币市场〕回购利率续跌,下周资金面料会延续宽松状态

路透上海9月9日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.

"市场上传言有大行被发定向央票了,但对市场没什麽影响,资金挺宽松的."华东一位银行交易员称.

她表示,下周四(15日)中小行将进行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,今日回购七天期品种从时间上已经可以跨过该缴款时点,但仍然下跌.从目前的情况看,各家机构都应该做好了准备.

中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,本周净投放1,000亿元.据路透计算,下周公开市场央票和正回购到期合计1,390亿元.[CN/MMTCN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0528 3.1163 -6.35

七天CN7DRP=CFXS 3.6187 3.9947 -37.60

14天CN14DRP=CFXS 4.0037 4.1032 -9.95

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0522 3.1082 -5.60

七天CHICNY7D=CFXS 3.7410 4.0569 -31.59

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