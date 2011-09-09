〔投行看数据〕中国年内料不再升息,全年CPI涨幅或超5.2%--巴克莱资本

路透北京9月9日电---投资银行巴克莱资本最新研究报告称,预计年内中国央行或不再升息,虽然短期内政策整体基调转向可能不大,但期待未来数月出现一些"选择性的",或"有目标性的"放松;而全年CPI涨幅则或超5.2%.

巴克莱的报告并预计,9月中国居民消费价格指数(CPI)涨幅将保持在6%左右的水平,10月涨幅则在5.5%以上.

"考虑目前仍然不可忽视的潜在通胀压力,通胀增速放缓的态势可能较之前的预期要缓慢,我们认为存在全年CPI增幅超过巴克莱此前5.2%预期的风险."报告称.

国家统计局周五公布数据显示,中国8月CPI同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比则涨7.3%,环比涨0.1%.1-8月CPI同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.[ID:nCN1953353]

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.(完)