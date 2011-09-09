〔中国货币市场〕回购利率续跌,下周资金面料延续宽松(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月9日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.

"市场上传言有大行被发定向央票了,但对市场没什麽影响,资金挺宽松的."华东一位银行交易员称.

她表示,下周四(15日)中小行将进行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,今日回购七天期品种从时间上已经可以跨过该缴款时点,但仍然下跌.从目前的情况看,各家机构都应该做好了准备.

中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,本周净投放1,000亿元.据路透计算,下周公开市场央票和正回购到期合计1,390亿元.[CN/MMTCN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0533 3.1163 -6.30

七天CN7DRP=CFXS 3.6206 3.9947 -37.41

14天CN14DRP=CFXS 4.0037 4.1032 -9.95

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0462 3.1082 -6.20

七天CHICNY7D=CFXS 3.6836 4.0569 -37.33

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0670 3.1300 -6.30

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6300 4.0208 -39.08

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0200 4.1000 -8.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0408 3.1058 -6.50

七天SHICNYSWD= 3.6233 4.0100 -38.67

三个月SHICNY3MD= 5.6513 5.6554 -0.41

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