〔中国货币市场〕回购利率续跌,下周资金面料延续宽松(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月9日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.
"市场上传言有大行被发定向央票了,但对市场没什麽影响,资金挺宽松的."华东一位银行交易员称.
她表示,下周四(15日)中小行将进行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,今日回购七天期品种从时间上已经可以跨过该缴款时点,但仍然下跌.从目前的情况看,各家机构都应该做好了准备.
中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,本周净投放1,000亿元.据路透计算,下周公开市场央票和正回购到期合计1,390亿元.[CN/MMTCN]
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0533 3.1163 -6.30
七天CN7DRP=CFXS 3.6206 3.9947 -37.41
14天CN14DRP=CFXS 4.0037 4.1032 -9.95
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0462 3.1082 -6.20
七天CHICNY7D=CFXS 3.6836 4.0569 -37.33
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0670 3.1300 -6.30
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6300 4.0208 -39.08
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0200 4.1000 -8.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0408 3.1058 -6.50
七天SHICNYSWD= 3.6233 4.0100 -38.67
三个月SHICNY3MD= 5.6513 5.6554 -0.41
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--发稿 周晓峰; 审校 张喜良/乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。