〔中国公开市场〕下周二将发100亿元一年期央票,发行量较本周增逾两倍

路透北京9月9日电---中国人民银行周五公告称,下周二(13日)将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央行票据,发行量较本周增加逾两倍.

央行一般在周一稍晚公布周二的央票发行公告,但下周一(12日)因适逢中秋节假期,因而提前至今日公布.

央行本周二招标发行的30亿元一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第三周持平于3.5840%;同时进行的490亿元28天期正回购中标利率亦持稳于2.8%,而时隔近八个月重新启用的200亿元七天期正回购,中标利率则为2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

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