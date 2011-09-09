〔加拿大汇市〕加元收低,因股市下滑令避险资产受青睐

路透多伦多9月8日电---加元兑美元周四收低,因为此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话缺乏关于刺激经济成长计划的细节,促使投资者寻求避险.

美国股市因贝南克的讲话令人失望而收跌.欧元亦下滑,因市场担忧欧元区债务危机进一步恶化.

美欧央行的消息盖过了加拿大数据的利好影响,数据显示,加拿大的贸易逆差缩窄且房地产市场表现强劲[ID:nCT0397038],此为加拿大经济自第二季下滑以来所展现出的良好迹象.

加元兑美元CAD=D4收报0.9880加元或1.0121美元.低于周三收盘时的0.9855加元或1.0147美元.

道明证券(TD Securities)的首席外汇策略师Shaun Osborne表示,"总的来说,9月并不利于风险资产.从历史来看,9月是标准普尔500指数表现最差的一个月,所以接下来股市可能会动荡,这意味着加元可能将下滑."(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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