〔中国房地产〕前八月投资增速略有下滑,销售低位徘徊(更新版)

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路透北京9月9日电---中国前八月房地产投资增速略微放缓,销售继续低位徘徊,显示在调控政策的持续作用下,房地产行业整体增速开始放慢,未来投资料将延续下滑走势.

国家统计局周五公布,1-8月全国房地产开发投资37,781亿元人民币,同比增长33.2%,较1-7月33.6%的增速略有下滑;同期全国商品房销售面积增长13.6%,持平前七月;商品房销售额同比增长25.9%,较1-7月26.1%增速放缓.

"8月当月使得前八个月房地产投资增速回落0.4个百分点,8月应回落了2、3个百分点,回落还是挺快的,"申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

他表示,开发商资金趋紧,对未来市场开始逐渐看淡,导致房地产投资出现趋势性的回落,未来料仍将延续回落走势,但全年料能保持25%增速.

同时,从销售面积增速持平前七月,销售额增速回落可以看出,8月房价开始出现回落.中国指数研究院报告显示,其8月监测的30个城市中,逾五成城市成交面积环比下跌,七个城市环比跌幅超过20%;同期百城住宅均价与7月基本持平,其中北京等10大城市住宅均价环比下降0.41%,为去年9月以来首次下降.

中国国务院总理温家宝此前表示,今年上半年房地产调控效果初步显现,多数城市房价涨幅回落,但买卖双方仍处于观望和博弈阶段,市场陷入僵持和胶着状态.但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间,未来要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.[ID:nCN1937889](完)