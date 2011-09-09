〔路透基点〕中国神州数码1.5亿美元三年期贷款敲定--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,神州数码科技发展有限公司1.5亿美元三年期子弹式贷款案敲定,约八家银行加盟.
如此前报导,在贷款银行中,兆丰国际商业银行和台湾中小企业银行已经加入台北富邦银行和汇丰银行,成为地位同等的受托主办行和额度分配行.
神州数码控股有限公司为此宗贷款提供担保.利率为所有资金成本上限137个基点,即伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点.
融资用于一般营运用途.
神州数码主要从事一般信息技术产品和系统产品的销售和经销,以及提供信息技术服务.
神州数码在2003年3月从中银香港、中银澳门、法国巴黎银行香港分行、中国建设银行香港分行、恒生银行深圳分行以及新加坡大华银行贷入7,000万美元四年期俱乐部贷款.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。