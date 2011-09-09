〔路透基点〕台湾树籽股份有限公司的13亿台币联合贷款定案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月9日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,酒店开发商树籽股份有限公司的12.66亿台币联贷案已经完成,主办行与额度分配行为台湾土地银行.
远雄人寿为共同承办行,农业金库为经理行.第一商业银行、高雄银行、台中银行及华泰银行共同参与.贷款由四部分组成:
A部分:7.56亿台币的七年期定期贷款,用作再融资,分14次不等额半年期还款,有六个月宽限期;
B部分:1亿台币的七年期定期贷款,用于资本支出,分11次不等额半年期还款,有两年宽限期;
C部分:3.5亿台币的五年期定期贷款,用于资本支出,分7次不等额半年期还款,有两年宽限期;
D部分:6,000万台币循环贷款,用于营运资本.
贷款费率为较下述六家银行的一年期存款利率平均值加码150个基点:台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行与合作金库商业银行.
银行以三种层次参贷:
共同承办行,承诺3亿台币,最高费用价码为20个基点.
经理行,承诺2亿台币,费用价码为15个基点.
参与行,承诺1亿台币,费用价码为5个基点.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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