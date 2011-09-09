版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 13:01 BJT

〔路透基点〕台湾树籽股份有限公司的13亿台币联合贷款定案

路透香港9月9日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,酒店开发商树籽股份有限公司的12.66亿台币联贷案已经完成,主办行与额度分配行为台湾土地银行.

远雄人寿为共同承办行,农业金库为经理行.第一商业银行、高雄银行、台中银行及华泰银行共同参与.贷款由四部分组成:

A部分:7.56亿台币的七年期定期贷款,用作再融资,分14次不等额半年期还款,有六个月宽限期;

B部分:1亿台币的七年期定期贷款,用于资本支出,分11次不等额半年期还款,有两年宽限期;

C部分:3.5亿台币的五年期定期贷款,用于资本支出,分7次不等额半年期还款,有两年宽限期;

D部分:6,000万台币循环贷款,用于营运资本.

贷款费率为较下述六家银行的一年期存款利率平均值加码150个基点:台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行与合作金库商业银行.

银行以三种层次参贷:

共同承办行,承诺3亿台币,最高费用价码为20个基点.

经理行,承诺2亿台币,费用价码为15个基点.

参与行,承诺1亿台币,费用价码为5个基点.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐